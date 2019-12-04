بعد تصريحات ترامب... كوريا الشمالية تتوعد باستخدام القوة ضد الولايات المتحدة

وجهت كوريا الشمالية تحذيرا شديد اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، لتلميح الأخير حول إمكانية استخدام القوة ضد البلاد الشيوعية، متوعدة بأنها ستتخذ إجراءات "فورية" إذا دعت الحاجة.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قال رئيس هيئة الأركان العامة لجيش كوريا الشمالية بارك جونغ تشون في بيان، "أود أن أوضح أن استخدام القوة المسلحة ليس امتيازا حصريا للولايات المتحدة فقط".

وأضاف "يمكن لأي شخص أن يخمن كيفية استجابة كوريا الشمالية، في حال قامت الولايات المتحدة باتخاذ تحركات عسكرية ضد بيونغ يانغ".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، أمس الثلاثاء، إن "علاقته بالزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، جيدة"، مؤكدا أن "وجوده برئاسة الولايات المتحدة منع قيام حرب في آسيا".

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للحلف الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، في لندن، قبيل انطلاق قمة الحلف: "نحن لا نعرف ما يجري في كوريا الشمالية الآن، ولدينا سلام وعلاقة جيدة مع رئيس كوريا الشمالية، وأنا الوحيد من بين قادة العالم الذي لديه علاقة جيدة معه".

وتابع قائلا: "لو لم أكن رئيساً لكان هناك حرب الآن في آسيا".

ووصلت المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى طريق مسدود بعد انهيار اجتماع على مستوى‭ ‬فرق العمل استمر يوما كاملا في أكتوبر/ تشرين الأول في ستوكهولم.

وحدد كيم جونغ أون مهلة تنقضي بنهاية العام لواشنطن لتبدي مرونة في موقفها، لكن مسؤولين أمريكيين وصفوا المهلة بأنها صورية.