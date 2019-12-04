بعد سخرية زعماء منه... ترامب يغادر اجتماعات "الناتو" بصورة عاجلة

قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، مغادرة اجتماعات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بصورة عاجلة، عقب سخرية زعماء منه.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "عندما تنتهي اجتماعات اليوم، سأعود إلى واشنطن، لن أعقد أي مؤتمرات صحفية في ختام الناتو، لأننا فعلنا الكثير خلال اليومين الماضيين... سفر آمن للجميع".

....When today’s meetings are over, I will be heading back to Washington. We won’t be doing a press conference at the close of NATO because we did so many over the past two days. Safe travels to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2019

​وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والكندي جستن ترودو ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد سخروا من ترامب بمقطع فيديو مثير للجدل.

فقد عرضت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والكندي جاستن ترودو، خلال حفل أمس الثلاثاء بقصر باكنغهام في لندن.

ويبدو أن الزعماء الثلاثة كانوا يتحدثون عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بغيابه، رغم أنهم لم يذكروا ترامب بالاسم، لكن أشاروا إلى اللقاءات الصحفية المطولة التي عقدها طوال اليوم، بحسب "الغارديان".

وانتقد ترامب ترودو، لإخفاقه في تحقيق هدف إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وأضاف ترامب أن ترودو بوجهين بسبب تعليقات أدلى بها بشأنه فيما يبدو، حسب "رويترز".

وقال ترامب ردا على سؤال بشأن تصريحات ترودو عن أداء الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي في قمة لحلف شمال الأطلسي في بريطانيا "إنه بوجهين".