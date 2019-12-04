أول تعليق لترودو على "سخريته" من ترامب

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن لديه "علاقة جيدة جدا مع ترامب".

وسئل ترودو عن الفيديو في قصر باكينغهام فرد بالقول "إننا يجب أن نتطلع إلى الحفاظ على التركيز على الأخبار الإيجابية من القمة".

وتداولت وسائل إعلام عالمية مقطع فيديو يظهر فيه زعماء كل من فرنسا وكندا وبريطانيا وهم، فيما يبدو، يسخرون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعرضت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون والكندي جاستن ترودو، خلال حفل أمس الثلاثاء بقصر باكنغهام في لندن.

ويبدو أن الزعماء الثلاثة كانوا يتحدثون عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بغيابه، رغم أنهم لم يذكروا ترامب بالاسم، لكن أشاروا إلى اللقاءات الصحفية المطولة التي عقدها طوال اليوم، بحسب "الغارديان".

وقرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، مغادرة اجتماعات حلف شمال الأطلسي "الناتو" بصورة عاجلة، عقب سخرية زعماء منه.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "عندما تنتهي اجتماعات اليوم، سأعود إلى واشنطن، لن أعقد أي مؤتمرات صحفية في ختام الناتو، لأننا فعلنا الكثير خلال اليومين الماضيين... سفر آمن للجميع".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه انتقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لإخفاقه في تحقيق هدف إنفاق اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وأضاف ترامب أن ترودو بوجهين بسبب تعليقات أدلى بها بشأنه فيما يبدو، حسب "رويترز".

وقال ترامب ردا على سؤال بشأن تصريحات ترودو عن أداء الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي في قمة لحلف شمال الأطلسي في بريطانيا "إنه بوجهين".

وأضاف ترامب "أراه شخصا لطيفا للغاية ولكنك تعلم أن الواقع أني أخبرته حقيقة أنه لا يدفع اثنين في المئة وأرى أنه غير سعيد بهذا الأمر... إنه لا يدفع اثنين في المئة ويجب أن يدفع اثنين في المئة. كندا لديها أموال".