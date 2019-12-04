نتنياهو: مظاهرات العراق ولبنان وإيران فرصة للضغط على النظام الإيراني

القدس - سبوتنيك. نقلت القناة الـ"13" العبرية عن نتنياهو قوله فور وصوله إلى لشبونة للقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن "المظاهرات في لبنان والعراق وإيران تعطي فرصة كبيرة لتعزيز الضغط على النظام الإيراني".

وكان نتنياهو، قد وجه منذ أيام، انتقادات لدول أوروبية، على خلفية سعيها لتوفير مسار للتجارة مع إيران التفافا على العقوبات الأمريكية على الأخيرة.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لنتنياهو، قال الأخير "في الوقت الذي تتصدى فيه شعوب الشرق الأوسط بكل شجاعة لإيران ولجلاديها، يحدث شيء سخيف: في الوقت الذي يحدث فيه كل هذا، دول أوروبية تعمل من أجل الالتفاف على العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران".

ووجه نتنياهو حديثه للدول الأوروبية قائلا "يجب على تلك الدول الأوروبية أن تخجل من نفسها؛ ألم تتعلم هذه الدول من التاريخ؟ يبدو أنها لم تتعلم شيئا؛ إنها تسمح لدولة إرهاب متعصبة بتطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، وبهذا هي ستؤدي إلى وقوع مأساة عليها وعلى الجميع".