الرئيس الإسرائيلي لنتنياهو وغانتس: لا تجروا الشعب وراء جنونكما

وبخ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "أزرق أبيض"، الجنرال بيني غانتس، على خلفية عدم تشكيل حكومة وحدة بينهما.

ذكرت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم، الأربعاء، أن ريفلين وجه انتقادات حادة إلى نتنياهو، باعتباره رئيس حزب "الليكود" الحاكم، والجنرال غانتس، كونه رئيسا لحزب "أزرق أبيض"، لعدم تمكنهما من تشكيل حكومة وحدة، بعد جولتي انتخابات للكنيست ، في ظل ارتفاع مؤشرات التوجه إلى انتخابات ثالثة.

وأفادت القناة العبرية بأن ريفلين قال لكل من غانتس ونتنياهو:

لا تجران الدولة وراء جنونكما.

ووجه ريفلين اللوم لغانتس ونتنياهو، مضيفا أنه أمامهما متسع من الوقت لتصحيح الأوضاع، والتوصل إلى تفاهمات تسمح للدولة الإسرائيلية بالعودة إلى مجراها الطبيعي.

جاءت تصريحات الرئيس الإسرائيلي خلال المراسم الرسمية التي أقيمت اليوم، الأربعاء، في الذكرى السنوية الـ 46 لرحيل رئيس الوزراء الأول، ديفيد بن غوريون.

يشار إلى أن نتنياهو فشل في تشكيل حكومة إسرائيلية، ليعيد الرئيس رؤوبين ريفلين التكليف إلى الجنرال غانتس، الذي فشل بدوره في تشكيل هذه الحكومة، لتدخل إسرائيل في دوامة سياسية، إذ من الممكن أن تسير العملية السياسية في البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ثالثة.