روحاني: قادة السعودية وإسرائيل خدعوا ترامب وهذا شرطي الوحيد للقائه

وأوضح روحاني في كلمة له أثناء انعقاد الملتقى الوطني السادس والعشرين للتأمين والتنمية، اليوم الأربعاء، أن "الحكومة الإيرانية كانت حريصة على التهدئة خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد، لكن "الكيان الصهيوني والسعودية والمتطرفين الأمريكيين، خدعوا ترامب مرة أخرى، وأكبر خدعة انطلت عليه تتعلق بالاتفاق النووي".

وأضاف روحاني أن "هؤلاء حرضوا ترامب على الخروج من الاتفاق وتشديد الحظر على إيران موحين له بأن النظام الإيراني سيسقط وسيسجل ترامب انتصارا تاريخيا ويتبجح أمام العالم بأنه الرئيس الوحيد الذي أسقط إيران بعد 41 عاما".

وبخصوص تراجع بعض الدول عن الاتفاق النووي قال روحاني "لقد نقضوا العهد وهذا مايجب أن يبقى ماثلا في ذاكرتنا التاريخية وهو أن إيران وقعت اتفاقا مع ست دول كبرى لكن بعضهم نقضوه فيما لازالت إيران متمسكة به وأن تقليص التزاماتها يأتي في إطار نفس الاتفاق وبالتالي فهم المخطئون بخروجهم من الاتفاق".

وأكد روحاني موقف إيران السابق وشرطها للاجتماع مع دول الاتفاق "متى ماتخلت أمريكا عن الحظر الظالم والإرهابي الذي فرضته على إيران عند ذلك يمكن لقادة مجموعة 5+1 أن يجتمعوا دون أي مانع من إيران" مشيرا إلى أن إيران "لم تغلق باب الحوار، وبالتالي إذا كانوا مستعدين للتخلي عن الحظر فإننا مستعدون للمفاوضات حتى على مستوى رؤساء دول مجموعة 5+1".

وذكر روحاني بالرسائل والدعوات التي تلقاها في نيويورك "عندما كنت في نيويورك كانوا يبعثون رسالة في كل يوم في حين لم يكن لدي الوقت الكافي للخروج من الفندق إلا لإلقاء الكلمة في الجمعية العامة وذلك بسبب اللقاءات المكثفة" معتبرا أن البيت الأبيض أراد أن "يلقي تبعات أعماله على أكتاف إيران، الأمر الذي جعل رؤساء الدول يعتقدون أن أمريكا مستعدة لحل الخلافات لكن إيران ترفض اللقاء، لكنني قلت لهم: إذا قام الرئيس الأمريكي بإلغاء الحظر عندها سألتقي به" بحسب وكالة "إيرنا".