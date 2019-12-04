الرئيس البولندي يرفض وصف روسيا بـ"عدو الناتو"

صرح الرئيس البولندي أنجي دودا، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تعتبر عدوا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى أنها شريك ولا بد من التفاوض معها.

لندن – سبوتنيك . وقال دودا خلال لقاء صحفي عقب الانتهاء من اجتماع قمة "الناتو"، في الإجابة على سؤال بشأن اعتبار روسيا عدوا للحلف: "لا يوجد عدو. لا يوجد أي عدو لنا (الناتو) اليوم، سوى المنظمات ذات الطابع الإرهابي".

وأضاف دودا "إنها (روسيا) جارتنا التي قد لا نتفق معها في كل الأمور".

وشدد الرئيس البولندي، على ضرورة إجراء مفاوضات مع موسكو، مشيرا إلى أن "روسيا جار وشريك".

وصرحت روسيا مرارا بأنها لا تشكل تهديدا لأي دولة، مؤكدة في الوقت نفسه، أنها لن تتجاهل الأعمال التي من الممكن أن تشكل خطرا على مصالحها وأمنها القومي.