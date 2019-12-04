نائب وزير الخارجية الروسية يبحث التسوية السورية مع مبعوث الخارجية البريطانية

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية البريطانية، مارتن لونغدين، جدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على التسوية في سوريا.

ذكرت الخارجية الروسية في بيان لها: "تم خلال المحادثات بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية على جدول أعمال الشرق الأوسط، مع التركيز على مسائل التسوية في الجمهورية العربية السورية".

كان الرئيس السوري بشار الأسد، قد استعرض في الثاني من الشهر الجاري، في العاصمة دمشق، مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين، تطورات الأوضاع في إدلب، وشمال شرقي سوريا، إضافة إلى آخر تطورات العملية السياسية في البلاد.