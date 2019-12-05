رئيس اللجنة القضائية بالكونغرس: ترامب تجاوز سلطته وتصرفاته تعد أساسا لعزله

أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيرولد نادلر، عقب جلسات استماع الخبراء اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاوز سلطته، وتصرفاته تعد أساسا لعزله.