جندي أمريكي يقتل شخصا ويصيب اثنين آخرين في حادث إطلاق نار بقاعدة بيرل هاربور

قال الجيش الأمريكي، إن جنديا في سلاح البحرية أطلق النار قاعدة بيرل هاربور في هاواي، يوم الأربعاء، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص مدنيين يعملون في وزارة الدفاع.

وقال بيان صادر عن الجيش الأمريكي، إن البحار أطلق النار على الموظفين الثلاثة ثم انتحر بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف، "أن شخصا قتل فيما نقل الاثنان الآخران إلى المستشفى". مؤكدا أن الوضع أصبح تحت السيطرة.

وأكدت المتحدثة باسم قاعدة بيرل هاربور-هيكام المشتركة، أن إطلاق النار وقع.





A gunman opened fire at the U.S. Joint Base Pearl Harbor-Hickam in Hawaii, a base spokeswoman confirms https://t.co/Trpz6nODJQ pic.twitter.com/dlLRAElT8C — Reuters (@Reuters) December 5, 2019

وقالت القاعدة على موقع تويتر: "وقع الحادث في حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي).

وأخبر شاهد، لم يكشف عن اسمه، وسائل إعلام أمريكية أنه شاهد المسلح وهو يضع بندقية أمام رأسه ويطلق النار على نفسه. وقال الشاهد لمحطة "هواي نيوز" إن المسلح كان يرتدي زى البحرية الأمريكية، وفقا لرويترز.

وكشفت محطة "هاواي الآن"، أن اثنين من الضحايا في حالة خطيرة في المستشفيات المحلية.

ويأتي الحادث قبل ثلاثة أيام من ذكرى الهجوم الذي وقع في 7 ديسمبر 1941 على القاعدة البحرية التي قادت الولايات المتحدة إلى دخول الحرب العالمية الثانية بإعلان الحرب على اليابان.