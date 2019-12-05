إعلام: الكشف عن عدو رئيسي للناتو

عبرت صحيفة ألمانية عن قلقها على مستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومن أسباب القلق وجود أعداء للناتو في مقدمتهم، برأي "دي فيلت"، الصين.

وأشارت الصحيفة إلى تباين آراء أعضاء الحلف في دور الصين. فبينما تعتبرها الولايات المتحدة عدوا، تنظر ألمانيا وفرنسا إلى الصين على أنها دولة تجارية.

وترى الصحيفة أن ألمانيا وفرنسا تهوّنان من خطورة الصين التي تريد، برأيها، شراء النفوذ السياسي في أوروبا من خلال استثمار أموالها في الاقتصاد الأوروبي.

وترى الصحيفة أيضا أن الصين تعمل على مد نفوذها إلى محيطات العالم وقد تضع الخطوط البحرية الدولية تحت مراقبتها في المستقبل.

ونوهت الصحيفة الألمانية إلى أن الصين أصبحت قوية عسكريًا إلى درجة يظهر معها المزيد من الشكوك حول دور الولايات المتحدة في المحافظة على أمن دول مثل أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان.