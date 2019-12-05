وزير الدفاع الأمريكي لا يستبعد تخفيض قوات الولايات المتحدة في سوريا

ليس مستبعدا، برأي وزير الدفاع الأمريكي، أن تستمر الولايات المتحدة في تخفيض وجود قواتها في سوريا.

بيد أنه لا يمكن أن تخفض الولايات المتحدة عدد عسكرييها الموجودين في سوريا إلا عندما يرسل حلفاؤها الأوروبيون قواتهم إلى هذا البلد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لوكالة "رويترز": "إذا قررت دولة حليفة عضو في حلف شمال الأطلسي إرسال 50 شخصا فقد أستطيع سحب 50 شخصا".

وبحسب إسبر، فإن الولايات المتحدة أتمت سحب قواتها من شمال شرق سوريا. وأشار إلى أن واشنطن تحتفظ بإمكانية إدخال وإخراج عدد قليل من العسكريين الأمريكيين، ولكن إجمالي عدد العسكريين الأمريكيين الموجودين في المنطقة في المستقبل المنظور سيتراوح حول 600 شخص.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن بعدما بدأت تركيا عمليتها العسكرية، قراره بشأن سحب قوات أمريكية من شمال شرق سوريا. ثم أعلن قراره الآخر بشأن بقاء قوات أمريكية في شرق سوريا لخفر حقول نفطية.