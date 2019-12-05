تظاهرات ضخمة في كولومبيا احتجاجا على سياسات الحكومة ورئيس البلاد

شهدت كولومبيا، يوم أمس الأربعاء، احتجاجات وتظاهرات شملت مختلف مناطق البلاد، وذلك اعتراضا على سياسات الرئيس الكولومبي إيفان دوكي.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البربطانية أن الآلاف من المواطنين شاركوا بالتظاهرات ضد الحكومة والرئيس الكولومبي دوكي.

وبحسب الصحيفة، فإن أكثر من 40 ألف نزلوا إلى الشارع للضغط على حكومة دوكي التي تولت مهامها وفشلت منذ 16 شهرا.

وكانت البلاد قد شهدت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مع أوّل الاحتجاجات، تعبئةً وطنيّة واسعة شلّت الحركة. وتطالب حركة الاحتجاج غير المعتادة في البلد، خصوصًا بسحب مشروع إصلاح ضريبي واحترام اتّفاق سلام مع حركة التمرّد السابق "فارك"، وبمزيد من الإمكانات لقطاع التربية وأيضًا بإنهاء اغتيال ناشطين.