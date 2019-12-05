الصين: بلادنا لا تشكل تهديدا للناتو ولسنا أعداء

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، اليوم الخميس، أن النفوذ المتزايد للصين لا يعني أنها أصبحت تهديدًا وعدوًا جديدًا للناتو.

بكين - سبوتينك. وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي تعليقا على البيان الذي أعقب قمة الحلف: "الحجم الكبير والتهديد لا يسيران جنبا إلى جنب. بالفعل الصين عظيمة بتأثير كبير، ولكننا ملتزمون بطريق سلمي للتنمية، ونحن نناضل من أجل الوئام والمساواة والاحترام المتبادل. والصين المتنامية تعني قوة متنامية لدعم السلام والعدالة. ولاحظنا أيضا أن الكثيرين داخل حلف شمال الأطلسي لا يريدون أن يكونوا أعداء للصين".

وشددت على أن التهديد والتحدي الرئيسيين في العالم، في الوقت الراهن، هي في سياسة الإجراءات الانفرادية وممارسة اضطهاد البلدان الأخرى.

وأضافت المتحدثة، قائلة بأنه "حتى حلفاء الولايات المتحدة أنفسهم يعانون من هذا الأمر".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، صرح عقب القمة للصحفيين بأن دول الناتو تقوم أيضا بتقييم إمكانية إدراج الصين في اتفاقيات تحديد الأسلحة في المستقبل. وأشار إلى أن الحلفاء لا يزالون في بداية عملية تقييم الوضع والسبل الممكنة لإشراك بكين في مثل هذه الاتفاقيات.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت الصين، في وقت سابق، بشن هجمات إلكترونية ضد الناتو وتقويض "أمن الاتصالات" الخاص بالحلف، داعية الحلف إلى أن يتغير ويتكيف مع ما وصفته بالتهديدات الجديدة.