روسيا والصين تتفقان على مجابهة التدخل الخارجي معا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ، اليوم الخميس، أن روسيا والصين، عقب مشاورات بشأن الأمن الاستراتيجي، اتفقتا على مقاومة التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية معاً، وتعزيز التعاون الاستراتيجي.

بكين - سبوتنيك . وقالت هوا تشونينغ، في مؤتمر صحفي: "اتفق الطرفان على تعزيز التفاعل الاستراتيجي، ومعارضة التدخل الخارجي بشدة، وتقديم الدعم المتبادل، في المسائل ذات الأهمية الأساسية، لبعضهما بعضا، واتفقا على مواصلة اتخاذ موقف واضح ضد سياسة الأعمال الانفرادية وممارسة الإرهاب النفسي، والدفاع عن السلام والاستقرار الدوليين والإقليميين".

وأضافت بأنه في العالم، أصبحت الآن، سياسة الأفعال الانفرادية والإرهاب النفسي، ضربة جدية وتقوض النظام الدولي، هناك بعض الدول تتدخل بشكل فاضح في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ما يقوض السيادة، وكذلك مصالح الأمن والتمنية لهذه الدول.

وختمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، قائلة: "في ظل هذه الظروف، يتعين على الصين وروسيا، بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، باعتبارهما شريكين في التعاون الاستراتيجي الشامل، بالطبع يجب عليهما تعزيز الاتصالات الأمنية الاستراتيجية وزيادة مستوى الثقة الاستراتيجية وحماية المصالح الأساسية لبعضهما بعضا والأمن المشترك".