بومبيو يرفض تقرير اتهام ترامب بدعوى أنه "خاطئ تماما"

رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، تقريرا يخطط لعزل الرئيس دونالد ترامب، واصفا إياه بأنه "خاطئ تماما".

وكشف تقرير من 300 صفحة نشره ديموقراطيون يترأسون لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن مزاعم بتجاوزات ترامب في السلطة، بحسب "رويترز".

وأشار التقرير إلى أن بومبيو كان من بين كبار المسؤولين الذين كانوا على دراية أو شاركوا في محاولة لكسب فوائد سياسية من قوة أجنبية، فيما نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، ووصف التحقيق بأنه مجرد خدعة.

وأوضح التقرير أن العديد من "المرؤوسين والمستشارين الأقرب لـ"ترامب"، بما في ذلك بومبيو ساعدوا ترامب في الضغط على أوكرانيا وحجبت معلومات عن الكونغرس.

وكان رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيرولد نادلر، قد صرح عقب جلسات استماع الخبراء، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوز سلطته، وتصرفاته تعد أساسا لعزله، وقال نادلر: إن "الرئيس ارتكب مخالفة تستدعي المساءلة، بطلبه من حكومة أجنبية التدخل في انتخاباتنا".