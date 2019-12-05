بوغدانوف يبحث مع السفير العراقي الوضع في البلاد

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير العراقي في موسكو، عبد الرحمن حامد الحسيني، الوضع في العراق على خلفية الأزمة السياسية الداخلية.

موسكو - سبوتنيك. كما بحث الجانبان تطوير التعاون الروسي العراقي، حسبما ذكر بيان الخارجية الروسية، اليوم الخميس.

وجاء في البيان: "خلال اللقاء جرى تبادل مثير للاهتمام للآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، في جدول الأعمال الإقليمي، مع التركيز على الوضع في العراق على خلفية الأزمة السياسية الداخلية المستمرة في هذا البلد".

وأشار البيان إلى أن الطرفين تطرقا إلى عدد من الجوانب العملية لمزيد من التطوير التدريجي للتعاون متعدد الأوجه بين روسيا والعراق.

وذكر البيان أن بوغدانوف التقى الحسيني، بناء على طلبه.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.