"التافور" تنفجر في الجنود وتخذل الجيش الإسرائيلي... وقرار عاجل بشأنها

أصدرت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية وقف العمل بالندقية الإسرائيلية "تافور" و"ميكرو تافور".

وأصدر فرع الأسلحة النارية التابع لوزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية قرارا يقضي بوقف جميع التدريبات المدنية على رماية النيران بواسطة البندقية نتيجة مشكلة فيها، بحسب موقع "إسرائيل ديفنس".

وأشار الموقع العبري إلى أن القرار جاء بعد سلسلة انفجارات لعدد من بنادق تافور خلال الآونة الأخيرة نتيجة أعطاب تم اكتشافها في البندقية.

ونقل الموقع عن مصادر من وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الحوادث كانت على الأرجح بسبب سوء الصيانة والإفراط في الذخيرة وضعف الذخيرة.

والعام الأخير شهد انفجار عشرات بنادق تافور الإسرائيلية في قواعد الرماية المدنية، وأن الحديث يدور عن البندقية التي تستخدمها قوات المشاة في الجيش الاسرائيلي.

وبندقية تافور هي بندقية هجومية إسرائيلية الصنع متعددة الاستعمالات، وكان البعض يعتبرها من أفضل بنادق العالم.

واستخدمت في حروب عملية الدرع الواقي، عملية أمطار الصيف، حرب لبنان الثانية، عملية الشتاء الساخن، الحرب على غزة.