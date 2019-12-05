عمران خان يطلب بث "قيامة أرطغرل" على قناة باكستان الرسمية

أعلنت باكستان اليوم الخميس إذاعة المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغل" على شاشتها الرسمية.

وبحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية أعلنت وزيرة الإعلام الباكستانية، فردوس عشق أوان، أن رئيس وزراء بلاده، عمران خان، طلب بث المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل"، عبر شاشة القناة الرسمية "PTV".

وأضافت خلال حديثها لصحيفة "عرب نيوز"، أن طلب خان يندرج ضمن إطار التعديلات القانونية المتعلقة بحماية القيم الاجتماعية، والثقافية والدينية في باكستان.

وأوضحت الوزيرة الباكستانية، أن "قيامة أرطغرل" الذي سيبثّ مدبلجاً باللغة الأردية، سيساعد الشباب على فهم التاريخ الإسلامي، منتقداً بث "المسلسلات المنتجة غربياً رغم امتلاك العالم الإسلامي ماضياً وقيماً خاصة به".

وأكدت " أوان" على أن المحتويات الإعلامية المعروضة عبر شاشة التلفاز أو السينما، تلعب دوراً هاماً في مكافحة الإسلاموفوبيا.

ومن جهتها قالت شازية لإسكندر، مسؤولة العلاقات الخارجية في القناة الرسمية الباكستانية "PTV"، إن القناة اشترت حقوق بث المسلسل التاريخي التركي باللغة الأردية، وأنها تعمل الآن على دبلجته.

ودارت أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، الذي حقق نسب مشاهدة عالية في تركيا والعالم، في القرن الـ13 الميلادي.

#شاركنا_بفيديو_من_مسلسل_تحبه مسلسل قيامة ارطغل(التركي) سنسو قدر عدالة .. سنسو قدر حرية 🙏 pic.twitter.com/cGKU2ImL0j — Hu (@a_hulyya) August 16, 2016

ويعرض سيرة حياة أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ/1258م- 726هـ/ 1326م).

وانتهى المسلسل الموسم الماضي ليستمر في الموسم الحالي مع مسلسل "المؤسس عثمان".