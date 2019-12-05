إسرائيل تتمنى خسارة كوربن في الانتخابات البريطانية

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أنه يتمنى خسارة مدوية لزعيم "حزب العمال" البريطاني جيريمي كوربن في الانتخابات البريطانية المقبلة.

أفاد موقع "The State" الأمريكي أن حديث الوزير الإسرائيلي بشأن تمنيه خسارة كوربين حصلت خلال حديث إذاعي.

وأوضح الوزير كاتس سبب تمنيه بخسارة المرشح البريطاني لأنه معادي للسامية وإسرائيل، معتبرا أنه لا يستحق هذا المقعد والمسؤولية.

هذا وكان كوربن قد رفض الشهر الماضي تقديم اعتذار لليهود في بلاده بعد أن زعم كبير حاخامات ​المملكة المتحدة​ أفرايم ميرفس أنه عجز عن منع انتشار معاداة السامية.

أظهر استطلاع نشرت نتائجه، أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون تقدم على حزب العمال المعارض خلال الشهر الماضي.

كما أكد الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة الديلي ميل البريطانية، إن تأييد حزب المحافظين بلغ 37 في المئة، مقارنة مع 31 في المئة قبل شهر.

وبحسب سكاي نيوز فقد أشار الاستطلاع إلى ارتفاع تأييد حزب العمال المعارض إلى 29 في المئة، مقارنة مع 26 في المئة. وشمل الاستطلاع 1504 بريطانيين بالغين، وجرى تنظيمه من الخامس إلى الثامن من نوفمبر الجاري.

ويأتي نشر نتائج الاستطلاع في وقت تبادل قادة الأحزاب السياسية البريطانية، السبت، الاتهامات بالمسؤولية عن الفيضانات التي غمرت أجزاء من إنجلترا، حيث تحولت الفيضانات إلى إحدى قضايا الحملة الانتخابية في انتخابات 12 ديسمبر المقبل.