استقالة نائب وزير الخارجية اليوناني للمغتربين إثر كشف عدم تحصيله الجامعي

أعلن المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء في اليونان، اليوم الخميس، استقالة نائب وزير الخارجية اليوناني للمغتربين، أنتونيس دياماتاريس، على خلفية معلومات، تفيد بعدم تحصيله الجامعي.

أثينا – سبوتنيك. وقال المكتب في بيان: "قبل رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، استقالة نائب وزير الخارجية دياماتاريس".

ونقل البيان عن دياماتاريس، قوله: "لقد كنت أتعامل مع قضايا المغتربين منذ عقود. ولهذا السبب كان لي شرف كبير أن أقبل عرض رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بتولي مهام نائب وزير الخارجية اليوناني للمغتربين. في الأيام الأخيرة، تعرضت لهجمات شخصية بهدف الإضرار بالحكومة ورئيس الوزراء، اللذين أحبهما وأقدرهما، بالإضافة إلى تقويض عملي. لهذا السبب، تقدمت وبألم شديد، إلى كيرياكوس ميتسوتاكيس، بطلب الاستقالة من منصب نائب وزير الخارجية لشؤون المغتربين.

وكتب وزير الإعلام والسياسة الرقمية السابق، نيكوس باباس: "قبل الاستقالة، دعوه يُظهر لنا على الأقل شهادة من المدرسة الثانوية".

وكتبت وسائل إعلام، في وقت سابق، أن دياماتاريس قدم بيانات كاذبة في سيرته الذاتية، بشأن شهاداته الحاصل عليها من جامعة كولومبيا وكلية "كوينز" في نيويورك، مؤكدة أنه لم ينه دراسته في تلك المؤسسات التعليمية.

يذكر أن دياماتاريس، عاش في الولايات المتحدة، حيث كان منذ عام 1979 ناشرًا في صحيفة وموقع "إيتنيكوس كيريكاس" (النذير الوطنية) الناطق باللغة اليونانية.

وقبل بضعة أيام ذكر موقع "كالامي يو إس" اليوناني، أن دياماتاريس قدم بيانات غير صحيحة في سيرته الذاتية، مشيرا إلى أنه لم يكن لديه شهادة من جامعة كولومبيا.

وطالب الحزب المعارض "سيريزا" باستقالة دياماتاريس، فيما أوضح الرجل أنه درس في الجامعة، لكنه لم يتمكن من إنهاء دراسته، بسبب مشاكل مالية.