القبض على عناصر خططت لأعمال تخریبیة في جامعات إيران

أفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم، الخميس، بأن وزارة الأمن الإيرانية قد أصدرت بيانا، اليوم، أكدت فيه أن القوات المنتسبة لها ومن خلال الإجراءات المتخذة، ألقت القبض على عناصر كانت تخطط لعمليات تفجير.

وأوضح البيان الإيراني أن العناصر التخريبية كانت تخطط لقتل أكبر عدد من طلاب الأقسام الداخلية في جامعات البلاد.

وأكد البيان أن مجموعة إرهابية قامت بتقطيع أنابيب الغاز في أحد الأقسام الداخلية لطلبة جامعة شريف الصناعية، وذلك بهدف تفجيرها، وقتل أكبر عدد من الطلبة، ولكن بيقظة الطلاب وأمن القسم تم إحباطها .

وأضاف البيان الإيراني أن القوات المنتسبة لوزارة الأمن قامت بالبحث والتحري للتعرف على مرتكبي هذا العمل الإجرامي، واستطاعت من خلال تلك العمليات إلقاء القبض عليهم.

واعترفت العناصر بأنهم كانوا بصدد إيجاد صدمة في الرأي العام الإيراني وبوجه عام، والطلبة بشكل خاص، وذلك بالتوازي مع الاحتفال بيوم الطالب الذي يصادف ديسمبر/ كانون الثاني الحالي.

وفي سياق متصل، قالت السلطات الإيرانية، الاثنين الماضي، إن عددا من الموقوفين على خلفية أعمال شغب صاحبت الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود تلقوا تدريبا ودعما من إحدى الدول الخليجية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الأمن الإيرانية بـ "اعتقال شخص يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال أعمال الشغب الأخيرة".

وأوضحت الوزارة أن: "3 فرق إجرامية تم اعتقالها وكانت قد تلقت تدريبات بدعم من إحدى بلدان الخليج ولها دور هام في شن هجمات على المؤسسات الحكومية"، مضيفة أن "الفرق الإجرامية الموقوفة أطلقت النار على رجال الأمن والناس، وأحد أعضائها من رعايا بلد خليجي".

وتشهد العديد من المدن الإيرانية احتجاجات واسعة منذ منتصف الشهر الماضي اعتراضا على قرارات حكومية برفع أسعار الوقود، وهي القرارات التي دافع عنها أبرز مسؤولي البلاد، متهمين جهات خارجية، بينها دول خليجية، بإذكاء التظاهرات.

وامتدت الاحتجاجات سريعا إلى 40 مدينة ومنطقة أخرى بينها العاصمة طهران، وأحرقت خلالها محطات للوقود وهوجمت مراكز للشرطة ومجمعات تجارية ومساجد ومبان عامة.