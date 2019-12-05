بيلوسي تعلن تقديم اتهامات ضد ترامب بهدف عزله عن السلطة... بالفيديو

واشنطن - سبوتنيك . وقالت بيلوسي إنه تم تقديم اتهامات ضد ترامب بهدف عزله عن السلطة.

وأضافت رئيسة مجلس النواب إنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت بيلوسي للصحفيين "أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير".

وقالت بيلوسي في بيان متلفز: "للأسف، ولكن بثقة وتواضع، وبولاء لمؤسسينا وقلب مليء بالحب لأميركا، أطلب اليوم من رئيسنا المضي قدمًا في كتابة الإقالة".

Pelosi: "Today, I am asking our Chairman to proceed with articles of impeachment."pic.twitter.com/qiWOclKJS5 — The Washington Post (@washingtonpost) December 5, 2019

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم الخميس أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على التحرك سريعا لو كانوا يعتزمون مساءلته حتى يتسنى لمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التعامل مع القضية.

وكتب ترامب على تويتر "إذا كنتم ستقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن، بسرعة، حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنى لبلدنا العودة للعمل".