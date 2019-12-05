عراقجي: إيران تعتزم تنمية علاقاتها مع جميع دول المنطقة

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية سيد عباس عراقجي، أكد عزم إيران تنمية وتحكيم علاقاتها مع جميع دول المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء عراقجي، اليوم الخميس، بوكيل وزارة خارجية الكويت خالد جار الله، وخلالها أيضا وصف عراقجي مبادرة هرمز للسلام بأنها "خطوة لتقليل التوترات في المنطقة معلنا استعداد ايران في التعاون مع جميع دولها لايجاد سبيلا لتنفيذها"، حسبما نقلت وكالة إرنا الإيرانية.

وخلال اللقاء الذي تم في الكويت، قدم عراقجي توضيحا حول مبادرة هرمز للسلام وقال إن جميع الدول المطلة على الخليج ومضيق هرمز بإمكانها وبما تملكه من إمكانيات وقدرات أن تلعب دورا مهما في ازدهار وتنمية المنطقة ورسم مستقبلا واعدا لها.

وأضاف "إيران تعتبر التعاون والحوار بين جميع دول المنطقة السبيل الوحيد لاستتباب الأمن فيها والتغلب على مشاكلها".

وكان الرئيس الإيراني قد دعا في أيلول/ سبتمبر الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تشكيل تحالف جديد يسمى تحالف "الأمل" لضمان الأمن في منطقة الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، ويكون بمشاركة دول المنطقة، وتحت مظلة أممية.