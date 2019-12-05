إسرائيل تدعو إلى إنشاء تحالف عسكري عربي - غربي لكبح إيران

دعت إسرائيل إلى تشكيل تحالف عسكري غربي - عربي بقيادة الولايات المتحدة ضد إيران، عقب اتهام لندن وبرلين وباريس لطهران بتطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بتغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في "تويتر": "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بأن إيران تطور صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية في مخالفة للاتفاق النووي. والخطوة التالية يجب أن تكون تشكيل تهديد عسكري فعال متمثل بتحالف غربي - عربي بقيادة الولايات المتحدة بغية ردع العدوان الإيراني. هذه لحظات حرجة".

France, Germany & the UK to the UN Sec-General: Iran is developing nuclear-capable missiles in breach of the nuclear agreement. The next step must be an effective military threat of a Western-Arab coalition led by the US to deter Iranian aggression. These are critical moments. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) 5 декабря 2019 г.

ووفقا لصحيفة "ذا تايمز أوف إسرائل" المحلية، فإن وزير الخارجية أصدر في وقت لاحق بيانًا يفيد فيه بأنه أمر مكتبه بتقديم جميع انتهاكات طهران للاتفاقية النووية في اجتماع مجلس الأمن الدولي المقبل حول تنفيذ قرار عام 2015 بشأن الصفقة.

في غضون ذلك، رحب زعيم المعارضة "أزرق أبيض" وعضو الكنيست، بيني غانتس، بالرسالة الثلاثية الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لكنه حذر قائلاً: "لسوء الحظ، هذا ليس بالأمر الجديد".

אני מברך את החלטת הפרלמנט הצרפתי שמגדירה אנטי-ציונות כאנטישמיות.

הגיעה השעה שאירופה כולה תחשוף ותלחם בפניה המכוערות של האנטישמיות המודרנית, כפי שעושה מנהיגותו של מקרון. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) 4 декабря 2019 г.

وأشار في تغريدة على حسايبه في "تويتر"، "يواصل النظام الإيراني جهوده للحصول على أسلحة الدمار الشامل وقدرات الإطلاق"، داعيا لفرض مزيد من العقوبات على طهران "إن الدول الأوروبية تدرك أيضًا أن إيران تشكل خطراً على السلام العالمي وعلى الاستقرار الإقليمي. لقد حان الوقت لتجاوز الرسائل ونحو الأعمال: فرض عقوبات كبيرة على إيران".