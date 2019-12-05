عراقجي يكشف "السبيل الوحيد" لإنهاء حرب اليمن

تحدث مساعد وزير خارجية إيران، سيد عباس عراقجي، عن ما وصفه بـ "السبيل الوحيد لإنها الحرب في اليمن"، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه، اليوم الخميس، بوكيل وزارة خارجية الكويت خالد جار الله.

وقال عراقجي خلال اللقاء إن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في اليمن هو الحل السياسي وأن يكون ذلك عن طريق الحوار اليمني اليمني"، مرحبا بالحوارات الجارية بين حكومة الإنقاذ الوطني والأطراف اليمنية الأخرى، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

ورحب عراقجي وثمن الجهود الإيجابية التي تبذلها الكويت وأميرها في تحكيم الحوار في المنطقة.

من جانبه أكد وكيل وزارة خارجية الكويت "خالد جارالله" على استمرارية اللقاءات الثنائية فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين وشؤون المنطقة مبينا اهتمام دول مجلس التعاون لتقليل التوترات فيها معتبر الحوار السبيل الوحيد لحل مشاكلها. من جانبه، شدد جارالله على ضرورة تنمية العلاقات الثنائية بين الكويت وإيران.

في سياق آخر، ذكر مصدر في السلطة المحلية في محافظة شبوة اليمنية لوكالة "سبوتنيك"، أن مسلحين على متن سيارة أطلقوا وابلاً من النار على مدير أمن مديرية الروضة، الملازم مجاهد سالم صبيح باعوضة، أثناء مروره ومرافقه على متن سيارة أمنية في جول الحراج بذات المديرية.

وأضاف أن الملازم باعوضة قُتل ومرافقه، وهو أحد أقاربه، جراء الكمين، مشيرا إلى انقلاب السيارة التي كان يقودها في حين لاذ المسلحون بالفرار.

وتحركت في وقت سابق اليوم، قوة من الجيش اليمني مكونة من 70 آلية وعربة يقودها ركن التسليح في ألوية الحماية الرئاسية المقدم سعيد صالح بن معيلي، من محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، إلى محافظة أبين جنوب البلاد في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن للتمركز في قصر معاشيق الرئاسي.