ترامب ردا على بيلوسي: إذا تمت مساءلتي سيواجه الرؤساء القادمين تهديدات "روتينية"

وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل قليل أن مجلس النواب قام بصياغة مواد المساءلة ضد الرئيس دونالد ترامب.
وقالت بيلوسي إنه تم تقديم اتهامات ضد ترامب بهدف عزله عن السلطة.
وأضافت رئيسة مجلس النواب إنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب.
وأضافت بيلوسي للصحفيين "أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير".
وقالت بيلوسي في بيان متلفز: "للأسف، ولكن بثقة وتواضع، وبولاء لمؤسسينا وقلب مليء بالحب لأميركا، أطلب اليوم من رئيسنا المضي قدمًا في كتابة الإقالة".
Pelosi: "Today, I am asking our Chairman to proceed with articles of impeachment."pic.twitter.com/qiWOclKJS5— The Washington Post (@washingtonpost) December 5, 2019
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على التحرك سريعا لو كانوا يعتزمون مساءلته حتى يتسنى لمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التعامل مع القضية.
وكتب ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "لقد كان أمس يوما تاريخيا سيئا على الديمقراطيين في مجلس النواب. ليس لديهم قضية لمساءلتي ولكنهم يقومون بإهانة أمريكا".
وأضاف "إذا كنتم ستقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن، بسرعة، حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنى لبلدنا العودة للعمل".
وتابع "سيكون لدينا شيف، وبيدينس، وبيلوسي، وشهود آخرون، وسوف يكشفون لأول مرة عن مدى فساد نظامنا بالفعل".
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