ترامب ردا على بيلوسي: إذا تمت مساءلتي سيواجه الرؤساء القادمين تهديدات "روتينية"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن قرار الديمقراطيين في مجلس النواب بطرح مواد المساءلة ضده يعني أن الرؤساء المستقبليين سيواجهون تهديدات المساءلة بشكل روتيني من المشرعين.

وقال ترامب: "هذا سيعني أن فعل المساءلة المهم والنادر الاستخدام نادرًا ما يتم استخدامه بشكل روتيني لمهاجمة الرؤساء المستقبليين. هذا ليس ما كان في ذهن مؤسسينا".

وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل قليل أن مجلس النواب قام بصياغة مواد المساءلة ضد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت بيلوسي إنه تم تقديم اتهامات ضد ترامب بهدف عزله عن السلطة.

وأضافت رئيسة مجلس النواب إنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وأضافت بيلوسي للصحفيين "أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير".

وقالت بيلوسي في بيان متلفز: "للأسف، ولكن بثقة وتواضع، وبولاء لمؤسسينا وقلب مليء بالحب لأميركا، أطلب اليوم من رئيسنا المضي قدمًا في كتابة الإقالة".

Pelosi: "Today, I am asking our Chairman to proceed with articles of impeachment."pic.twitter.com/qiWOclKJS5 — The Washington Post (@washingtonpost) December 5, 2019

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على التحرك سريعا لو كانوا يعتزمون مساءلته حتى يتسنى لمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التعامل مع القضية.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، "لقد كان أمس يوما تاريخيا سيئا على الديمقراطيين في مجلس النواب. ليس لديهم قضية لمساءلتي ولكنهم يقومون بإهانة أمريكا".

وأضاف "إذا كنتم ستقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن، بسرعة، حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنى لبلدنا العودة للعمل".

وتابع "سيكون لدينا شيف، وبيدينس، وبيلوسي، وشهود آخرون، وسوف يكشفون لأول مرة عن مدى فساد نظامنا بالفعل".