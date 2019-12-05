البنتاغون: تمديد معاهدة "ستارت-3" لا يصب في مصلحة اتفاق أشمل مع روسيا والصين

أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي، جون رود، أن تمديد الولايات المتحدة لمعاهدة ستارت-3 في الوقت الحالي سينقص من فرص إقناع روسيا والصين بإبرام اتفاقية أكثر شمولا.

واشنطن - سبوتنيك. وقال رود في مجلس الشيوخ ردا على سؤال لماذا لم يتخذ البنتاغون قرارا حتى الآن بتمديد معاهدة ستارت-3، التي تنتهي مدة سريانها في شباط/فبراير 2021: "إذا قامت الولايات المتحدة بالتمديد الآن، فإن ذلك، حسبما أرى، سيقلص فرص إقناع روسيا والصين بالبدء في مفاوضات بشأن اتفاقية أشمل".

وأضاف رود: "لدينا وقت حتى فبراير 2021 ... والأمر لن يتطلب مفاوضات كبيرة إذا قررت الولايات المتحدة وروسيا تمديد المعاهدة، سيتطلب الأمر الاتفاق على الوقت فقط".

يتبع...