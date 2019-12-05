وزير الدفاع الإيراني يتحدث عن "أعداء" لا يطيقون التطور العلمي لبلاده

صرح وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، بأن هناك "أعداء لا يطيقون التطور العلمي لإيران".

وأضاف حاتمي "أن أعداء الثورة الإسلامية لا يطيقون التطور العلمي لإيران ويحاولون بشتى الوسائل إيقاف عجلته"، بحسب موقع "الوفاق" الإيراني.

وأضاف العميد حاتمي، خلال مراسم إحياء ذكرى مجيد شهرياري، العالم النووي الإيراني، أن "دماء الشهداء فضحت الكذبة الكبرى لأعداء الشعب الإيراني التي يدعون فيها أنهم يدعمونه واكتشفت مدى عدائهم له من خلال إراقة دماء الأبرياء أمثال الشهيد الدكتور شهرياري".

وأشار حاتمي إلى أن "العدو" قام بأعمال عدائية كثيره، مؤكدا على "المضي قدما في طريق الشهداء وهو المثابرة والجد والاجتهاد والعمل الدؤوب حتى تحقيق أهدافهم وهي تطور إيران في جميع المجالات".

في سياق متصل، هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، "مزاعم" فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، حول تطوير إيران صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

وغرد ظريف عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: "أحدث رسالة من E3 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى الأمم المتحدة، بشأن الصواريخ هي (كذبة يائسة) للتستر على عدم كفاءتها البائسة في الوفاء بالحد الأدنى من التزامات اتفاق التبادل التجاري الخاصة بها".

وتعتقد الولايات المتحدة الأمريكية، أن إيران استغلت الفوضى في العراق، ونقلت سرا صواريخها القصيرة والمتوسطة المدى هناك، جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية والجيش.