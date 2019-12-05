أمريكا توجه اتهامات لروسيين في "أسوأ مخططات اختراق الكمبيوتر والاحتيال المصرفي"

أظهرت عريضة اتهام نشرت اليوم الخميس أن الولايات المتحدة وجهت اتهامات جنائية لروسيين في مزاعم تورطهما في "مخطط دولي قائم منذ سنوات لسرقة الأموال والملكيات من خلال إطلاق برمجيات خبيثة لاختراق أجهزة الكمبيوتر".

وحسب "رويترز" قالت العريضة إن "ماكسيم ياكوبيتس اتهم بتزعم مجموعة من المتآمرين الذين استخدموا برمجيات خبيثة منها بوغات وبوتنت بينما يشتبه في أن شريكه إيغور توراشيف هو الذي أدار تفاصيل المؤامرة".

ويقول خبراء في مجال أمن الإنترنت إن تلك البرمجيات الخبيثة ظهرت للمرة الأولى في أواخر 2011 وتسببت في أضرار تقدر بملايين الدولارات في أنحاء العالم.

وكانت هناك مزاعم لفترة طويلة أن "تلك البرمجيات تحديدا من تصميم مجموعة قرصنة إلكترونية روسية".

وذكر بيان لوزارة العدل الأمريكية أنه من المتوقع أن تُفصّل السلطات الأمريكية والبريطانية في وقت لاحق من اليوم الخميس الاتهامات الموجهة لروسي بشأن مزاعم تتعلق بمخطط اختراق إلكتروني واحتيال مصرفي.

ووصف البيان المتهم الروسي بأنه "مسؤول فيما يبدو عن اثنين من أسوأ مخططات اختراق الكمبيوتر والاحتيال المصرفي خلال العقد الماضي".