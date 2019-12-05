إيران تقول إنها ستواصل برنامجها للصواريخ الباليستية

أكدت إيران في خطاب وجهته للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها مصممة على مواصلة برنامجها للصواريخ الباليستية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الخارجية محمد جواد ظريف على "تويتر" تضمنت نسخة من الخطاب.

وكتب مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانجي في الخطاب "إيران مصممة بشكل حاسم على مواصلة أنشطتها المتصلة بالصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق إلى الفضاء".

Detailed, legal rebuttal of the E3 letter to the UN by Iran's Ambassador and Permanent Representative: pic.twitter.com/HWGerKDWhH — Javad Zarif (@JZarif) 5 декабря 2019 г.

وكان سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا قد حثوا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في خطاب جرى توزيعه أمس الأربعاء على إبلاغ مجلس الأمن في تقريره التالي بأن برنامج إيران الصاروخي "لا يتماشى" مع قرار الأمم المتحدة الذي تبنى الاتفاق النووي المبرم بين إيران وست قوى عالمية.