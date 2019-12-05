أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي، جون رود، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران، لكن القرار لم يُتخذ بعد.

ونشرت "رويترز" رد جون رود على سؤال السيناتور مارشا بلاكبيرن إذا كانت هذه الإمكانية قيد البحث فكان الجواب "نعم"، موضحاً أن "نحن لم نتخذ هذه القرارات بعد".

وأفاد المتحدث بأن وزير الدفاع، مارك إسبير يقيم بشكل دائم عدد القوات اللازمة في الشرق الأوسط، وفي حال وجود ضرورة مستعد لزيادة عدد هذه القوات.

يذكر أن وكالة "رويترز" أفادت في وقت سابق، بأن البنتاغون يدرس حاليا طلب إرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط ووجهته القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية.