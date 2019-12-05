اليمن... الجيش يعلن مقتل قيادي في "أنصار الله" و9 من مرافقيه شمال صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الخميس، مقتل وأسر 12 من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بينهم قيادي، خلال مواجهات في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي، أن: "الحوثيين نفذوا محاولة تسلل فاشلة على مواقع للجيش في مثلث باقم، مجز، الصفراء شمال صعدة".

وأضاف أن: "الجيش نصب كميناً للمتسللين، ما أدى إلى مصرع قائد مجاميع الحوثيين في جبهة باقم، المرتضي علي الشريف و9 من مرافقيه وأسر اثنين آخرين".

وأشار إلى "اغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة وتدمير عدد من الآليات كان الحوثيون يستخدمونها للتنقل والهجوم والتعزيز".