أنقرة تصادق على مذكرة التفاهم حول ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا

صادق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على مذكرة التفاهم حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية الموقعة مع ليبيا.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، صوت 293 عضوا بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الجيد، وحزب الحركة القومية، لصالح الاتفاقية.

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 5 декабря 2019 г.

ومن جانبها صادقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، على مشروع قانون لمذكرة التفاهم.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فائز السراج في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.

وكان بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية قد ذكر أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم ، الأولى بشأن التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية بشأن السيادة على المناطق البحرية التي تهدف لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.