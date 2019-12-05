في طريقها إلى "الناتو"... إسرائيل تبيع أنظمة دفاعية متقدمة إلى التشيك

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، الخميس، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وقعت اتفاقا أمنيا مع نظيرتها التشيكية لبيع أنظمة رادار متقدمة، قيمتها 400 مليون شيكل، وهي أنظمة في طريقها لحلف "الناتو".

وأفادت الصحيفة بأن أنظمة الرادار الدفاعية الجوية الإسرائيلية في طريقها إلى الناتو، وهي الأنظمة التي تقوم شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية بتصنيعها، وبأن هذه الصفقة التسليحية تعني إعادة الثقة للمنظومة الدفاعية الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة أنه تم التوقيع على الاتفاقية التسليحية في العاصمة التشيكية، براغ، وهي الاتفاقية التي تقضي ببيع 8 أنظمة رادار من نوع " MMR - 'Iron Dome' Multi - mission radars "، بقيمة 400 مليون شيكل إسرائيلي، بما يعادل 125 مليون دولار، على أن يتم تسليمها في أعوام 2021- 2023.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن منظومة الرادار المتقدمة السابق ذكرها، هي جزء من منظومة دفاعية إسرائيلية تضم بين جنباتها "القبة الحديدية"، و"العصا السحرية"، من إنتاج شركة الصناعات الإسرائيلية المعروفة باسم "تعسيا".

فيما أوضحت الصحيفة العبرية أن هذه المنظومة الدفاعية الإسرائيلية التي اشترتها التشيك، سيتم دمجها مع منظومة الدفاع لحلف "الناتو"، ودول الحلف.

ويشمل الاتفاق بين إسرائيل والتشيك نقل تكنولوجيا ومعلومات من إسرائيل للتشيك، على أن يتضمن صناعة تشيكية بنسبة 30 %.