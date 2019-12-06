ترامب يلتقي الممثلين الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الممثلين الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في البيت الأبيض اليوم الخميس، تزامنا مع تولي بلاده رئاسة المجلس الشهر الحالي.

واشنطن - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان: "دعا الرئيس ترامب الممثلين الدائمين لمجلس الأمن الدولي إلى العمل معا من أجل حل القضايا العالمية، بداية من إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وصولا إلى محادثات السلام في أفغانستان".

كما دعا ترامب الدبلوماسيين إلى اتخاذ تدابير حقيقة لمواجهة "الجهات الفاعلة الخبيثة التي تهدد الأمن العالمي والازدهار".

وأضاف البيان: "على الرغم من إمكانيات الأمم المتحدة الكبيرة، إلا أن الرئيس ذكّر الممثلين الدائمين بأنه يجب على كل دولة المساهمة في تحقيق تفويض مجلس الأمن الدولي، للحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

هذا وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق، أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي الممثلين الدائمين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الـ5 من الشهر الحالي، تزامنا مع تولي واشنطن رئاسة المجلس خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي.