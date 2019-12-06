ترامب يتعهد بدراسة قضية رفض تأشيرات دخول الوفد الروسي إلى أمريكا

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر قضية رفض إصدار تأشيرات الدخول للوفد الروسي إلى الولايات المتحدة مشكلة مصطنعة، وتعهد بحل هذه القضية.

موسكو - سبوتنيك وقال نيبينزيا: "(ترامب) قال إن هناك مشاكل مصطنعة بالكامل، لسوء الحظ تؤثر على سمعة الولايات المتحدة ومكانتها. بشأن قضايا رفض إصدار التأشيرات للوفود التي تزور مقر الأمم المتحدة للمشاركة في الفعاليات، الرئيس، بالطبع لا يعرف التفاصيل، ووعد بدراسة الموضوع ونأمل إصلاحه".

يذكر أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات لـ 18 دبلوماسيا روسيا خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك أعضاء وفود العمل في اللجنتين الأولى والسادسة للجمعية، اللتين تناولتا مسألتي قضايا نزع السلاح وكذلك القضايا القانونية على التوالي.

وبدورها قدمت روسيا رسميا إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا إجرائيا يقتضي بنقل عمل هذه الهيئة من نيويورك إلى فيينا أو إلى جنيف، على خلفية سياسة إصدار التأشيرات غير الودية، التي تنتهجها الولايات المتحدة.