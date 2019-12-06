ألمانيا... إطلاق مناشدة لضم روسيا إلى الناتو

هناك في الغرب من يرى أنه من المهم بل من الضروري أن تصبح روسيا عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونبهت إلى ذلك صحيفة "هانديلسبلات" الألمانية، مشددة على أهمية انضمام روسيا إلى الناتو.

وقالت الصحيفة عن البواعث والدوافع من وراء أهمية انتساب روسيا إلى عضوية حلف الناتو، إن ذلك قد يجعل الناتو منظمة تعتني بأمن منطقة شاسعة تمتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، ويمهد لإطلاق محادثات جديدة حول نزع السلاح النووي، ويفتح طريقا إلى تنظيم الحوار الثلاثي بين واشنطن وموسكو وبكين، ويتيح فرصة مهمة لتعمل واشنطن وموسكو بصورة مشتركة على حفظ الأمن الأوروبي.

وأشارت إلى أن انضمام روسيا سيعزز حلف شمال الأطلسي لأن الأطلسيين لن يعودوا ينظرون إلى روسيا على أنها العدو وينظرون إليها على أنها تضمن الأمن الأوروبي.

وينبغي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برأي الصحيفة، أن يدعو روسيا للانضمام إلى الناتو.