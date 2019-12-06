دبلوماسي إيراني: لن نتنازل عن حقنا في إنتاج وتصدير النفط في ظروف الحظر

أكد سفير ومندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، بأن بلاده لن تتنازل عن حقها في إنتاج وتصدير النفط في ظروف الحظر.

وقال غريب آبادي في تصريح للصحفيين، أدلى به مساء أمس الخميس، على هامش الاجتماع الـ 177 لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إن إيران لن تتنازل عن حقوقها في إنتاج وتصدير النفط في ظل ظروف الحصار الأمريكي، وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وشدد غريب آبادي على أن خفض الحصص في المنظمة يجب أن يشمل الدول التي زادت إنتاجها في الظروف الراهنة.

يذكر أن الاجتماع الـ 177 للدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، عقد، الخميس، بمشاركة 14 وزيرا للبحث حول تمديد أو تقليص إنتاج المنظمة للنفط من أجل الحفاظ على توازن الأسعار في السوق العالمية في العام القادم.

وكان أعضاء منظمة "أوبك" وغير الأعضاء فيها "أوبك بلاس" قد اتفقوا بداية العام الجاري على خفض الإنتاج بمقدار مليون و200 ألف برميل من النفط يوميا.

وتقلص "أوبك+" الإنتاج منذ عام 2017 للتصدي لفائض في الإمدادات، ناجم عن ازدهار الإنتاج في الولايات المتحدة التي أضحت أكبر منتج للنفط في العالم وهي لا تشارك في التخفيضات.

وتهدد زيادة في الإنتاج من دول خارج "أوبك" مثل البرازيل والنرويج بتفاقم التخمة في المعروض في العام المقبل.

وقال العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، يوم الثلاثاء الماضي، إن أعضاء رئيسيين في أوبك يدعمون خفض أكبر لأوبك+ عن المستوى الحالي البالغ 1.2 مليون برميل يوميا أو 1.2 بالمئة من الطلب العالمي.