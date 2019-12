مسؤول تركي: سنتخذ جميع الخطوات المحددة في مذكرة التفاهم مع ليبيا

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال جونكار، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "بعد مصادقة برلمان حكومة الوفاق الوطني الليبية على مذكرة التفاهم سيتم تقديمها للأمم المتحدة ليتم اعتماد الترسيم وفق قانون البحار".

© Photo / Press Office of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs