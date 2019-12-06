أمريكا تكشف للمرة الأولى عن الدعم الذي قدمته للمتظاهرين في احتجاجات إيران

كشف المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، براين هوك، لأول مرة عن الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة للمتظاهرين الإيرانيين خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وقال هوك في مقابلة مع قناة "العربية"، إن واشنطن قدمت "أدوات للمتظاهرين وصلوا عبرها لشبكة الإنترنت عندما قطعها النظام".

وأضاف أن فرض العقوبات هي اللغة التي يفهمها النظام الإيراني، مشددا على أن الاحتجاجات الإيرانية هي الأخطر على النظام خلال تاريخه.

وأكد: "عقوباتنا الاقتصادية موجعة للنظام الإيراني الذي يحكمه رجال فاسدون"، لافتا إلى أن إيران دوما بحالة عداء مع الآخرين وتريد السيطرة على الشرق الأوسط والعالم.

وطالب الموفد الأمريكي الخاص بإيران بإعادة فرض حظر السفر على قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني و22 مسؤولا إيرانيا آخرين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن براين هوك، خلال مؤتمر صحفي بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن، أن بلاده صادرت سفينة إيرانية محملة بشحنات صواريخ مضادة للسفن متجهة إلى اليمن.

وقال: "شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية في بحر العرب تعتبر الأكثر تطوراً".

كما أضاف أن "واشنطن تعرض 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في الحرس الثوري عبد الرضا شهلاي، المتورط بأعمال إرهابية وفي نقل سلاح للميليشيات الإيرانية وفي قضية محاولة اغتيال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير"، على حد قوله.

كما حذر من خطر وجود شهلاي على الأراضي اليمنية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، بسبب ما قالت إن له دورا في قطع الإنترنت في البلاد.