واشنطن تنشر صورا لـ"صواريخ إيران الأكثر تطورا" المصادرة قبل وصولها لليمن

عرض المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، صورا لما قال إنها "أجزاء صواريخ إيرانية" اعترضتها البحرية الأمريكية وهي في طريقها إلى جماعة "أنصار الله" اليمنية.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر مقتطفات من المؤتمر الصحفي الذي عقده هوك في مقر الوزارة، أمس الخميس، فيما ظهرت خلفه صور لأجزاء صواريخ، قال إنها "الأكثر تطورا" من بين أي أسلحة صادرتها البحرية الأمريكية خلال النزاع في اليمن، على حد وصفه.

On Nov. 25, a U.S. warship interdicted a large cache of Iranian weapons and missile parts off the coast of Yemen. This is more proof of Iran’s efforts to inflame conflicts in the Mideast, and evidence of Iran’s repeated violations of the @UN arms embargo. pic.twitter.com/TKjxrqQpg5 — Department of State (@StateDept) December 5, 2019

وقال هوك للصحفيين: "من بين الأسلحة العالية التقنية التي تم مصادرتها أجزاء تقنية لصواريخ مجنحة، وصواريخ لضرب مواقع برية، وصواريخ دفاع جوي، وصواريخ مضادة للمدرعات، ومن المحتمل أن السفينة كانت تحمل هذه الصواريخ إلى اليمن".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن هذا الحادث "دليل جديد على قيام إيران بانتهاكات متكررة لحظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة".

وسبق أن تحدثت وسائل إعلان عن قيام أفراد البحرية الأمريكية بالعثور على أسلحة خلال تفتيش سفينة في البحر العربي.