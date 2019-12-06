باشيليت: عدد القتلى نتيجة احتجاجات إيران قد يكون أكثر من المعلن بأضعاف

أعلنت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم الجمعة، أنه خلال الاحتجاجات في إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني، قتل، على ما يعتقد، أكثر من 400 شخص.
وجاء، في بيان المفوض الأممي: "خلال خمسة أيام من المظاهرات، شارك فيها، وفقا لمصادر حكومية رسمية، ما بين 120 و200 ألف شخص، تلقى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معلومات تشير إلى مقتل، على الأقل، 208 أشخاص، بينهم 13 امرأة و12 طفلاً. وهناك تقارير أيضاً، لم يتم تأكيدها بعد، تشير إلى أن هناك أضعاف هذا العدد من القتلى".
وأعربت باشيليت عن قلقها إزاء ظروف ومصير حوالي 7000 شخص تم اعتقالهم في 28 من أصل 31 مقاطعة إيرانية، منذ بدء الاحتجاجات، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وشهدت العديد من المدن الإيرانية احتجاجات واسعة منذ منتصف الشهر الماضي، اعتراضا على قرارات حكومية برفع أسعار الوقود، وهي القرارات التي دافع عنها أبرز مسؤولي البلاد، متهمين جهات خارجية، بينها دول خليجية، بإذكاء التظاهرات.
وامتدت الاحتجاجات سريعا إلى 40 مدينة ومنطقة أخرى بينها العاصمة طهران، وأحرقت خلالها محطات للوقود وهوجمت مراكز للشرطة ومجمعات تجارية ومساجد ومبان عامة.
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