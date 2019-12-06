الخارجية التركية: "داعش" والنصرة سيعودان إلى سوريا في حال انسحبت تركيا منها

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، أن تنظيمي "داعش" والنصرة (المحظورين في روسيا وعدد من الدول) سيعودان إلى سوريا في حال انسحاب تركيا منها.

روما - سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، خلال مؤتمر حوار المتوسط الذي يعقد في العاصمة الإيطالية روما: "إذا انسحبنا من سوريا فسيأتي داعش والنصرة ويملآن المكان".

وأوضح الوزير بأن كلا من "داعش" والنصرة، تنظيمان إرهابيان، مؤكداً أن تركيا لن تخرج من سوريا من دون تسوية سياسية فيها.

يذكر في هذا السياق أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كان قد اتهم يوم الثلاثاء الماضي، تركيا بالتعامل، بشكل غير مباشر، مع جماعات إرهابية في سوريا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، على هامش قمة "الناتو" التي عقدت في لندن.

وأعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، الشهر المنصرم، خلال لقائه رئيس لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، مجتبي ذو النوري، أن الحرب في سوريا هي بسبب الإرهاب، وأن الحرب ستنتهي عندما ينتهي الإرهاب.