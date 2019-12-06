طائرة أردوغان تصل إلى تركيا بعد نتائج مرضية لقمة "الناتو"

وهبطت طائرة الرئيس التركي في مطار "أسن بوغا" في العاصة التركية فجر الجوم الجمعة، ورافقه على متنها الوفد الرسمي التركي الذي خاض المباحثات الرسمية في قمة حلف شمالي الأطلسي بحسب وكالة "الأنضول" التركية.

وشارك الرئيس أردوغان في لندن، بقمة "ناتو"، والقمة الرباعية حول سوريا، علاوة عن عقد مباحثات ثنائية، والحضور في افتتاح مسجد كامبريدج.

وكان قد أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان يوم الخميس، بأن تركيا وافقت في قمة لندن على خطة حلف "الناتو" لحماية بولندا ودول البلطيق، بناء على طلب قادة بولندا وفرنسا وألمانيا، وكذلك الأمين العام للحلف.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي بعد القمة " أنتم تعلمون عن بولندا ودول البلطيق، لقد اتخذنا خطوة الليلة الماضية. لقد توجه إلينا ستولتنبرغ ، و(الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون، و(المستشارة الألمانية أنغيلا) ميركل، والرئيس البولندي (أندجي دودا)، للحصول على الدعم. بعد لقائي مع الأصدقاء، قلنا: "نعم"، لكننا نتوقع أن يدعم التحالف نفسه حربنا ضد الإرهاب. لسوء الحظ، تعلن دول الناتو شفهياً فقط عن استعدادها لذلك".

هذا وكان قد أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أمس الأربعاء، أن دول الحلف تمكنت من الاتفاق على خطة دفاع البلطيق المحدثة في قمة لندن التي رفضت تركيا قبولها في السابق بسبب عدم وجود دعم للحلف ضد قوات حماية الشعب لأكراد سوريا، التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية مرتبطة مع حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.