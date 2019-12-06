كاتس يشدد خلال لقائه لافروف على ضرورة عدم تموضع إيران في سوريا

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه بحث الملفين السوري والإيراني خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في روما، كما شدد على ضرورة عدم تموضع إيران في سوريا والعمل على إخراجها.

وكتب كاتس في تغريدة على "تويتر": "ناقشت في الاجتماع الملفين الإيراني والسوري، وشددت على ضرورة عدم تموضع إيران في سوريا والعمل على إخراجها".

שוחחנו בנושאי איראן וסוריה, והדגשתי את הצורך להביא לנסיגת איראן מסוריה, ואת העובדה שישראל תמשיך לפעול לשמירת האינטרסים הבטחוניים שלה ולמניעת התבססות אירן בסוריה, תוך הקפדה גדולה שלא לפגוע בכוחות הרוסים שנמצאים שם. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) December 6, 2019

​وتابع "وأكدت أن إسرائيل ستواصل العمل لحماية مصالحها الأمنية ومنع تواجد إيران في سوريا، مع الحرص الشديد على عدم إلحاق الضرر بالقوات الروسية هناك".

وكان كاتس قد دعا، أمس الخميس، إلى تشكيل تحالف عسكري غربي - عربي بقيادة الولايات المتحدة ضد إيران، وذلك عقب اتهام لندن وبرلين وباريس لطهران بتطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وقال الوزير، في تغريدة على "تويتر"، "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بأن إيران تطور صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية في مخالفة للاتفاق النووي. والخطوة التالية يجب أن تكون تشكيل تهديد عسكري فعال متمثل بتحالف غربي - عربي بقيادة الولايات المتحدة بغية ردع العدوان الإيراني. هذه لحظات حرجة".