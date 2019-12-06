تطويق قاعدة عسكرية أمريكية بعد أنباء عن إطلاق نار ومصرع المتورط

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، تحييد مطلق النار في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان البحرية الأمريكية على تويتر: "لقي مطلق النار مصرعه"، كما أكدت البحرية مصرع أحد الأشخاص، ولم تعلن عن عدد الضحايا الذين تم نقلهم إلى المستشفيات المحلية.

#BREAKING: We are aware of reports of a possible active shooter at Naval Air Station Pensacola.



More information to follow. — U.S. Navy (@USNavy) December 6, 2019

وقالت قناة "إن بي سي" نقلاً عن مسؤولين حكوميين، إن خمسة أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى.

#UPDATE: Active shooter is deceased.



One additional fatality has been confirmed. Unknown number of injured people being transferred to local hospitals. — U.S. Navy (@USNavy) December 6, 2019

وجاء في بيان القاعدة الجوية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تم تأمين مخارج القاعدة بينساكولا القاعدة على خلفية تقارير عن إطلاق نار".

يذكر أن بحارا كان قد أطلق الرصاص، يوم الأربعاء، على ثلاثة مدنيين في قاعدة بيرل هاربور التاريخية في هاواي مما أدى إلى مقتل اثنين منهم قبل أن ينتحر.