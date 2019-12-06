تطويق قاعدة عسكرية أمريكية بعد أنباء عن إطلاق نار ومصرع المتورط

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان البحرية الأمريكية على تويتر: "لقي مطلق النار مصرعه"، كما أكدت البحرية مصرع أحد الأشخاص، ولم تعلن عن عدد الضحايا الذين تم نقلهم إلى المستشفيات المحلية.
#BREAKING: We are aware of reports of a possible active shooter at Naval Air Station Pensacola.— U.S. Navy (@USNavy) December 6, 2019
More information to follow.
وقالت قناة "إن بي سي" نقلاً عن مسؤولين حكوميين، إن خمسة أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى.
#UPDATE: Active shooter is deceased.— U.S. Navy (@USNavy) December 6, 2019
One additional fatality has been confirmed. Unknown number of injured people being transferred to local hospitals.
وجاء في بيان القاعدة الجوية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تم تأمين مخارج القاعدة بينساكولا القاعدة على خلفية تقارير عن إطلاق نار".
يذكر أن بحارا كان قد أطلق الرصاص، يوم الأربعاء، على ثلاثة مدنيين في قاعدة بيرل هاربور التاريخية في هاواي مما أدى إلى مقتل اثنين منهم قبل أن ينتحر.
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