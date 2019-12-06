اتفاق على تخفيض إضافي لدول أوبك+ بـ 503 الأف برميل

صرح مصدر مطلع أن دول "أوبك+" اتفقت على تخفيض إضافي بـ 503 ألف برميل نفط، تضاف على التخفيض الحالي بدء من أول العام القادم.

فيينا - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة سبوتنيك: "التخفيض الإضافي 503 الأف برميل، التخفيض عند مليون و200 ألف مستمر، وفي مطلع العام القادم الأول من يناير/ كانون الثاني، تضاف الـ503 برميل".

وأوضح المصدر أن التخفيض سيكون على الشكل التالي "حصة أعضاء أوبك 372 وغير أوبك 131، إيران وفنزويلا وليبيا مستثنيين من التخفيض".

ويخفض تحالف "أوبك+"، إمدادات النفط منذ 2017 لمنع انخفاض الأسعار وبهدف امتصاص التخمة الزائدة من الأسواق وبث الاستقرار في سوق النفط.