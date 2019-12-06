الكرملين: بوتين ونتنياهو ناقشا التعاون بين روسيا وإسرائيل في الشأن السوري

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قضايا التعاون المشترك بين البلدين فيما يخص الشأن السوري.

ووفقا للبيان، فإن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب الإسرائيلي.

وأضاف البيان "تمت مناقشة عدد من القضايا الموجودة على جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي إلى إسرائيل في يناير 2020".

وأوضح البيان، أنه تم التطرق إلى التعاون الروسي الإسرائيلي فيما يخص الشأن السوري".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن التحضيرات جارية لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى إسرائيل، في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، حيث سيعقد المنتدى العالمي المكرس لذكرى الهولوكوست.

وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال بهذا الصدد: "نعم يجري التحضير للزيارة".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أكد خطة الزيارة لدولة إسرائيل، في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني، معلنا عزمه على مواصلة حماية المسيحيين في الشرق الأوسط مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والكنائس المحلية.

وقال بوتين خلال لقائه مع بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، وبطريرك القدس وعموم فلسطين ثيوفيلوس الثالث، اليوم الأربعاء: "نحن هنا بحاجة إلى جهد موحد من أجل حماية مصالحهم [مسيحيي الشرق الأوسط]"، مضيفا أن "أي خلل سيؤدي إلى أضرار جسيمة بالعالم المسيحي بشكل عام، وخاصة المسيحيين في الشرق الأوسط".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه في العام المقبل، في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني، سيكون في إسرائيل بمناسبة يوم ذكرى المحرقة، وبمناسبة افتتاح نصب تذكاري جديد مرتبط بالضحايا التي عانت منها شعوب بلدنا خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار إلى أن المسيحيين في الشرق الأوسط يعيشون وضعا كارثياً ويتعرضون للاضطهاد والسرقة، وروسيا تبذل قصارى جهدها لدعمهم.

وأعلن بوتين، قبول دعوة الرئيس الإسرائيلي، ريوفين ريفلين، لزيارة تل أبيب أوائل العام المقبل بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتحرير معتقلي المعسكرات النازية على يد القوات السوفيتية.

وقال "لقد دعاني الرئيس الإسرائيلي لزيارة إسرائيل أوائل العام المقبل بمناسبة تحرير معتقلي "أوسفينيتسا" ويوم الهولوكوست.

وتابع قائلا، "أرجو أن تخبروا السيد الرئيس أني سآتي بكل سرور".

وكشف بوتين أنه في إطار الزيارة المحتملة، من الممكن أن تشمل أيضا افتتاح نصب تذكاري في القدس تخليدا لحصار لينينغراد (مدينة سان بطرسبورغ ) أيام الحرب العالمية الثانية، وتكريماً لسكانها.