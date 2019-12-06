الصين: إيران مستعدة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا ضمنت مصالحها

أعلن المدير العام لدائرة الرقابة على التسلح ونزع السلاح في وزارة الخارجية الصينية، فو تسون، اليوم الجمعة، أن أعضاء اللجنة المشتركة لتنفيذ خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني، يأسفون لاستئناف واشنطن العقوبات على منشأة "فوردو" النووية.

فيينا - سبوتنيك. وقال فو تسون، الذي يرأس اللجنة المشتركة: "يعرب المشاركون في فيينا عن أسفهم إزاء استئناف الولايات المتحدة، نظام العقوبات ضد منشأة فوردو".

وأضاف فو تسون: "الجميع يدرك ويشارك الرأي القائل، إن أصل المشاكل الحالية هو انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة، وانتهاجها سياسة الضغط (على إيران). وقد حذر المشاركون جميعهم، الولايات المتحدة من ذلك، من أجل إفساح المجال للجهود الدبلوماسية".

وأشار تسون إلى أن جميع البلدان أكدت عزمها على تنفيذ خطة العمل الشاملة مشتركة.

وتابع: "لقد أكدت إيران أنها ستعود إلى الوفاء بكل الالتزامات، إذا بذل المشاركون الآخرون كل جهد ممكن، لضمان مصالحها الاقتصادية (وفقًا للصفقة)".

وأعلنت طهران بدء تخصيب اليورانيوم في محطة "فوردو" بنسبة تصل إلى 5 بالمئة، يوم الـ 6 من تشرين الثاني/ نوفمبر، مؤكدة أنها قادرة على القيام بذلك، وحتى مستوى 20 بالمئة.

ولفتت طهران في وقت سابق، إلى أن هذه الخطوة قابلة للعودة في حال تراجع الطرف الآخر عن موقفه من خلال تنفيذ تعهداته بموجب الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في الـ 8 من أيار/مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في تموز/يوليو 2015، ، لترد طهران بعد عام واحد بالضبط، واصفة تلك المدة بـ "الصبر الإستراتيجي".

يذكر في هذا الصدد أيضا، أن إيران اتفقت ودول غربية على رأسها الولايات المتحدة عام 2015، على خطة عمل شاملة مشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، المعروفة بالاتفاق النووي، والتي انسحبت منها أمريكا متذرعة بـ"ثغرات" يُمكن أن تسمح لطهران بالإقدام على صنع قنبلة نووية من دون انتهاك الاتفاقية.